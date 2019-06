Incidente in bici a Primiero: elisoccorso interviene a Mezzano

Print This Post

Eliambulanza mobilitata lunedì pomeriggio

Primiero (Trento) – L’elisoccorso è intervenuto lunedì pomeriggio a Mezzano per trasferire a Trento un ciclista di 54 anni, rimasto ferito in seguito ad una caduta con la sua due ruote a Primiero, poco dopo le 15.30.

L’uomo è stato prima assistito dai sanitari del 118 e in seguito recuperato dall’elicottero, che lo ha portato al Santa Chiara di Trento. Avrebbe riportato un trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo, secondo le informazioni fornite dalla centrale di Trentino Emergenza.