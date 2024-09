Incidente a Pergine: moto finisce in un dirupo dopo lo scontro con un’auto

E’ accacduto sabato pomeriggio lungo la provinciale 228 tra Pergine e Levico

Pergine (Trento) – Per cause in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto. La peggio per chi guidava la due ruote, sbalzato in un dirupo di una trentina di metri. Le sue condizioni sono gravi, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita. Immediati i soccorsi dei sanitari con il supporto dell’elicottero.

Sono stati allertati anche gli uomini del soccorso alpino, che si sono calati per recuperare il ferito. Sul posto anche i vigili del fuoco permanenti di Trento e i volontari di Pergine e Levico, oltre agli operatori della Polizia locale di Pergine.