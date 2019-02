Primiero, grave incidente stradale a Imèr: tre feriti, elisoccorso atterra in tangenziale

Print This Post

Elicottero e ambulanze sul posto con i Vigili del fuoco. Un ferito grave al Santa Chiara

Imèr (Trento) – Tre persone sono rimaste ferite sabato mattina poco prima delle 7.30 in un incidente avvenuto sulla tangenziale tra Imèr e Mezzano, nei pressi della locale ‘discarica’.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, autosanitaria, tre ambulanze e l’elicottero atterrato in codice rosso sulla strada.

Secondo le informazioni fornite dalla Centrale di Emergenza del 118, in seguito all’incidente, un maestro di sci feltrino di 66 anni è stato trasferito in gravi condizioni al Santa Chiara di Trento, mentre altri due primierotti di 65 e 66 anni, meno gravi, sono stati trasportati al Santa Maria del Prato di Feltre in ambulanza.

All’origine dell’incidente ci sarebbe un sorpasso da parte di una vettura, che dopo una sbandata – forse per il ghiaccio – si sarebbe schiantata frontalmente contro un altro mezzo proveniente da Primiero. Il violento impatto è avvenuto tra una Smart e una piccola Mercedes classe A. La dinamica è al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto.

Le ferite più gravi, le ha riportate un maestro di sci feltrino che procedeva verso San Martino di Castrozza. È stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Trento.

Meno gravi i due primierotti trasferiti in ambulanza a Feltre.

Traffico deviato sulla strada interna. L’invito è a prestare la massima attenzione alla guida, dopo la pioggia e la neve di queste ore.