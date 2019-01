Valle del Vanoi, domato in piena notte il violento incendio che ha distrutto un edificio rurale a Caoria

Connect on Linked in

Il rogo divampato verso le 21 ha completamente distrutto una storica struttura rurale in località ‘Cesura’ a Caoria, nella Valle del Vanoi. Sul posto circa 50 Vigili del fuoco volontari da Vanoi, Imèr, Mezzano e Primiero

Caoria (Valle del Vanoi) – E’ stato domato verso le 23 di martedì sera, l’incendio divampato alle 21 a Caoria nella Valle del Vanoi, nel Trentino orientale.

Nessuna persona coinvolta, tratti in salvo alcuni animali. Indagini in corso sulle cause da parte dei Carabinieri, non si esclude la pista dolosa.

Struttura distrutta

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto un edificio rurale con stalla e fienile in località ‘Cesura’.

Si tratta di un edificio storico per il paese di Caoria nel Vanoi, di proprietà della famiglia Boso, originaria della zona.

Vigili del fuoco in azione

Sul posto sono intervenuti 50 Vigili del fuoco volontari da Canal San Bovo, Mezzano, Imèr e Primiero. Particolarmente complicate le operazioni di spegnimento, in una zona a ridosso del bosco.

La località, è situata a breve distanza dal paese, circondata da un grande prato, dove solitamente pascolano alcuni animali.

