Incendio boschivo nel Vanoi: 15 Vigili del fuoco in azione con il supporto dell’elicottero (VIDEO)

Intervento impegnativo per i Vigili del fuoco di Canal San Bovo e Imèr, giunti sul posto a piedi alle 5.30 di martedì mattina per un rogo in zona ‘Rore basso’, poco sopra il paese di Canale. In mattinata incendio anche in Valsugana

Canal San Bovo (Trento) – L’allarme è scattato verso le 5.30 di martedì mattina. Immediato l’intervento di 12 vigili volontari del Vanoi e 3 dal corpo di Imèr. Particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento da parte dei volontari, che sono dovuti arrivare a piedi in una zona impervia, tra gli schianti post vaia.

Il luogo dove è scoppiato l’incendio, si trova poche centinaia di metri sopra il centro abitato di Canal San Bovo, nel bosco Rore. Il rogo ha interessato un’area limitata di bosco, dove sono in corso anche operazioni di ripristino ed esbosco post Vaia. L’incendio potrebbe essere scoppiato per cause accidentali, ma sono ancora in corso le verifiche del caso.

Elicottero in azione

Poco prima delle 8 del mattino, a Canal San Bovo è arrivato anche l’elicottero da Trento, per alcuni lanci di acqua pescata dal vicino torrente Vanoi, finalizzati a contenere l’espansione delle fiamme.

Sono servite una decina di rotazioni del velivolo dei Vigili del fuoco, per contenere le fiamme che continuavano ad alimentarsi tra le piante. Il tempestivo intervento dei volontari ha evitato conseguenze molto più gravi.

Le immagini dell’incendio nel Vanoi

Vigili del fuoco mobilitati anche in Valsugana. Martedì mattina, Vigili del fuoco in azione anche in un’azienda di lavorazione di legname a Novaledo. L’allarme è scattato prima delle 6. Testimoni hanno riferito di aver udito nettamente tre forti esplosioni provenire dallo stabilimento, dopodiché in cielo si è alzata una densa colonna di fumo.