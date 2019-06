Incendio in villetta a Marcon: morti due anziani. Tragico weekend per le moto a NordEst

Connect on Linked in

Vicino Venezia, marito e moglie rimasti intrappolati

NordEst – Due anziani, marito e moglie, Silvano Conte e Maria Favaretto sono morti carbonizzati. Lei era a letto, lui su una poltrona in cucina perché aveva l’abitudine di alzarsi presto I figli disperati, che abitano poco lontano, sono accorsi subito. Salme a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il rogo si è scatenato intorno alle cinque e mezza del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta entrati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due entrambi pensionati. Vigili del fuoco e carabinieri indagano sulle cause dell’incendio. Per ora sarebbe stata esclusa l’origine dolosa.

In breve

Stava andando al lavoro, a Mestre, quando la sua moto è stata presa in pieno da una Audi A5 e scaraventata in un fossato. Per il conducente non c’è stato nulla da fare. Nel tragico incidente ha perso la vita Riccardo Mian, 30 anni, residente nell’isola veneziana di Sant’Erasmo.

Incidente stradale mortale appena fuori dall’autostrada A27 a Vittorio Veneto, all’altezza del casello Vittorio Veneto Nord. Nello schianto frontale sono rimaste coinvolte un’auto e una moto sulla quale viaggiava una 42enne, Chiara Bernardi, di Santa Lucia di Piave e dipendente della Savno, deceduta per le gravi ferite riportate. La statale 51 di Alemagna è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Un centauro di 47 anni residente a Schio, è morto in Val di Cembra in Trentino, per una probabile uscita di strada in sella alla sua amata moto Kawasaki. La vittima è Marco Stabile, artigiano scledense originario di Crotone, che da solo stava raggiungendo degli amici in Trentino per pranzare con loro. Ma al ristorante non è mai arrivato.