Incendio Tonadico: il grazie per la solidarietà dal comandante Vanni Iagher, vicinanza dai colleghi trentini

Dopo l’incendio del deposito agricolo di proprietà di Vanni Lagher, capo della Polizia Locale di Primiero, arriva la vicinanza e la solidarietà dei colleghi trentini. Tra i primi a manifestare solidarietà a Iagher, anche il comandante della Polizia di Trento, Lino Giacomoni, che da tempo trascorre le vacanze in valle

Primiero (Trento) – “Volevo ringraziare innanzitutto vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando su quanto accaduto – sottolinea il comandante della Polizia locale di Primiero, Vanni Iagher – dopo l’incendio che ha distrutto la struttura agricola di sua proprietà nella notte tra domenica e lunedì.

Un grazie particolare anche ai colleghi e a tutte le persone – sono tante, non solo locali – che mi hanno inviato in questi giorni numerosi messaggi di solidarietà”.

Dopo il rogo, proseguono intanto le indagini per ricostruire quanto accaduto.

La vicinanza dei colleghi della Polizia locale

“Caro Vanni – si legge nella lettera firmata da 17 capi della polizia locale – i tuoi colleghi hanno appreso con sgomento e preoccupazione quanto accaduto al fienile di tua proprietà. Anche se è incerta la causa dell’incidente, vogliamo esprimere a Te e famiglia la più viva solidarietà per l’episodio che con il danneggiamento dei tuoi beni ha coinvolto direttamente i tuoi interessi. Al di là di quanto accaduto, su cui auspichiamo venga presto fatta piena luce, il fatto in sé merita sicuramente la più decisa condanna da parte nostra, qualora fosse riconducibile a qualsivoglia azione umana. Siamo sicuri, conoscendoti, che tale episodio non riuscirà a minare il tuo impegno esemplare di comandante onesto e capace, che saprà certamente suggerirti tutte le più opportune iniziative a difesa della legalità e della sicurezza della tua famiglia e della comunità dove lavori. I tuoi colleghi Comandanti di Polizia Locale”.

Arnoldi Fabio

Bertuzzi Stefano

Colusso Moreno

Cristiano Luigi

D’Arcangelo Marco

Giacomoni Lino

Marchiori Carlo

Marinolli Diego

Micheli Vittorio

Mosele Nicola

Paoli Filippo

Rossio Flavio Lucio

Ruaro Emanuele

Ruggero Gianluca

Tamburini Arianna

Varesco Attilio

Venturini Giuliana