Incendio Pisoni Trento, danni ingenti

Un grosso incendio si è sviluppato giovedì notte in un capannone dell’azienda Pisoni macchine agricole a Sarche, in Trentino

Trento – A dare l’allarme è stato il proprietario stesso e i vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, hanno lavorato tutta la notte per domarlo.

Non risultano feriti e i vigili del fuoco sono al lavoro per risalire alle cause del rogo e verificare la stabilità della struttura.

Decine di mezzi agricoli lambiti o inghiottiti dalle fiamme, la struttura illuminata a giorno dal fuoco, il tetto del magazzino collassato. Sono pesantissimi i danni dell'incendio che ha interessato la "Pisoni" alle Sarche. Maggiori informazioni nel gr delle 12.10 e nel tg pic.twitter.com/tjzgUFYs54 — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) August 10, 2018

In breve

Un turista slovacco di 49 anni è morto mentre percorreva in bicicletta l’impegnativa salita che da Bolognano di Arco porta sul Monte Velo. L’uomo è stato colpito da arresto cardiaco. Sul posto eliambulanza e Carabinieri

E’ agli arresti domiciliari un badante infedele (un 47enne laziale) che ha fatto sparire 3.900 euro dal conto di un anziano disabile di Carano. Secondo i carabinieri, l’uomo – ottenuta la fiducia dell’anziano – si è impadronito del bancomat col pretesto di pagare piccole spese.

Elezioni provinciali in Trentino. Dal 17 al 20 settembre il deposito delle candidature. Per i contrassegni il deposito è previsto dalle 8 del 7 settembre alle 12 di sabato 8 settembre.