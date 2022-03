Incendio nella notte a Folgaria: distrutto lo stabilimento della BioHabitat, milioni di danni

Danni enormi e grande lavoro dei vigili del fuoco

Folgaria (Trento) – Un incendio scoppiato verso le 5 di giovedì mattina ha distrutto una palazzina che ospitava gli uffici e il capannone con il laboratorio della BioHabitat di Carbonare, in Trentino, un’ azienda che produce case prefabbricate in legno. Sul posto ci sono i vigili del fuoco volontari della zona oltre a quelli del Corpo permanente di Trento, ed i carabinieri. L’allarme è stato lanciato un residente che ha notato le fiamme. Le cause del rogo sono ancora da chiarire.

In breve

