Incendio nella notte a Cadine, in fiamme due auto e una moto

Le fiamme partite dalla moto, poi estese agli altri veicoli

Cadine (Trento) – Due auto ed una moto parcheggiate sotto una sono bruciate in un incendio scoppiato la scorsa notte a Cadine, frazione di Trento. Sul posto, in via della Coltura, i vigili del fuoco volontari di Cadine e Sopramonte, oltre a quelli del Corpo permanente di Trento.

Secondo i primi rilievi condotti dai vigili del fuoco si tratterebbe di un fatto accidentale: la moto avrebbe preso fuoco e poi le fiamme si sarebbero estese alle due auto, parcheggiate sotto una tettoia. Sul posto anche una volante della polizia. Si aspetta quindi l’esito degli accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire la dinamica.

In breve

Longiarù, mamma 28enne denuncia aggressione in casa da parte di due uomini mascherati. La donna ha raccontato al 112 di essere stata aggredita nella tarda serata di sabato in casa da due malviventi mascherati, che per farsi consegnare oggetti di valore l’avrebbero anche ferita superficialmente con un coltello. Le indagini hanno fatto emergere però alcune anomalie, sia sullo svolgimento della rapina, sia sull’obiettivo: un’abitazione che non suggerirebbe un alto tenore di vita di chi la abita. Senza successo i posti di blocco organizzati sabato a tarda sera in val Badia. I carabinieri, che indagano sul caso, stanno valutando anche il racconto del marito, non coinvolto direttamente nella rapina, ma rincasato poco dopo.