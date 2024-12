Incendio nel centro storico di Vipiteno: 39 persone evacuate

Nessun ferito grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco

Vipiteno – Nella serata di venerdì, poco prima delle ore 21, si è sviluppato un incendio in un edificio nel centro storico di Vipiteno. Il fuoco è divampato in una bocca di lupo di un edificio residenziale e commerciale a tre piani ed è stato rapidamente domato dai vigili del fuoco. L’incendio ha causato molto fumo, che si è diffuso rapidamente in tutto l’edificio. 39 persone sono state evacuate dall’edificio. Sono state ospitate in un rifugio di emergenza allestito nella palestra di una scuola. Fortunatamente, non ci sono stati feriti.

In breve

In relazione ai ripetuti incendi ai cassonetti che si sono verificati a Bolzano, agenti della Questura di Bolzano hanno fermato un uomo, un cittadino del Gambia di 20 anni. L’uomo è sospettato di aver incendiato una decina di cassonetti e di averne buttati in mezzo alla strada una ventina.