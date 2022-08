Incendio Ischia Podetti, via libera alla vendemmia e alla raccolta della frutta

Posted on

Al via la campagna multicanale programmata da Gruppo Formaggi del Trentino per dare massima visibilità alla sua nuova brand image, focalizzata sulla figura degli allevatori Soci, “Ribelli per natura”. Le splendide Pale di San Martino protagoniste dello spot con gli allevatori Trento – Entra nel vivo in queste settimane, on air sui principali canali televisivi e […]