Incendio in una palazzina: evacuate 15 persone a Priò in Val di Non

Posted on

In Italia la Pasqua rappresenta un momento in cui rivivere le antiche tradizioni o i sapori regionali. Tra i trend 2018 le uova vegan. In calo la cioccolata light, durante le feste vince l’indulgenza. Nuovi trend per regali graditi. Tante declinazioni del cioccolato nei menu degli chef stellati per Pasqua e Pasquetta quando in Italia l’89,2% dei ristoranti […]