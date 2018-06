Incendio in galleria a Martignano: camion in fiamme, traffico in tilt

Connect on Linked in

Disagi giovedì mattina all’altezza di Martignano, per un camion che ha preso fuoco in galleria

Martignano (Trento) – Camion in fiamme giovedì mattina nella galleria di Martignano. Per cause in corso di accertamento, il mezzo pesante che viaggiava in direzione Borgo Valsugana si è incendiato nel tunnel.

Non si registrano feriti, ma molti disagi disagi alla viabilità, particolarmente intensa. La circolazione è stata così deviata ma sul posto si sono create lunghe code anche a causa di un altro mezzo bloccato nella galleria delle Laste.