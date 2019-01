Valle del Vanoi, sotto controllo il violento incendio che ha distrutto un edificio rurale a Caoria

Connect on Linked in

Il rogo divampato verso le 21 ha completamente distrutto una storica struttura rurale in località ‘Cesura’ a Caoria, nella Valle del Vanoi. Sul posto circa 50 Vigili del fuoco volontari da Vanoi, Imèr, Mezzano e Primiero. Nessuna persona coinvolta. Indagini in corso sulle cause

Caoria (Valle del Vanoi) – E’ stato domato verso le 23 di martedì sera, l’incendio divampato alle 21 a Caoria nella Valle del Vanoi, nel Trentino orientale.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto un edificio rurale con stalla e fienile in località ‘Cesura’.

Sul posto sono intervenuti 50 Vigili del fuoco volontari da Canal San Bovo, Mezzano, Imèr e Primiero. Particolarmente complicate le operazioni di spegnimento, in una zona a ridosso del bosco.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo della storica struttura di Caoria, situata a breve distanza dal paese, circondata da un grande prato, dove solitamente pascolano alcuni animali.

Le immagini del rogo

di Giacomo Bornancini