Valle del Vanoi, violento incendio nella notte a Caoria: Vigili del fuoco mobilitati in località Cesure per edificio rurale in fiamme

Il rogo ha completamente distrutto un edificio rurale in località ‘Cesure’ a Caoria nella Valle del Vanoi. Sul posto i volontari da Vanoi, Imèr, Mezzano e Primiero

Caoria (Valle del Vanoi) – Un furioso incendio è divampato martedì sera verso le 20.45 a Caoria nella Valle del Vanoi, nel Trentino orientale.

Per cause in corso di accertamento, le fiamme hanno avvolto e completamente distrutto un edificio rurale in località ‘Cesure’. Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Canal San Bovo, Mezzano, Imèr e Primiero. Particolarmente complicate le operazioni di spegnimento, in una zona a ridosso del bosco.

Le immagini del rogo