E’ una ‘Festa’ della Donna segnata ancora dalla violenza: due casi solo nelle ultime ore. Donne in Campo-Cia, rilancia, in occasione dell’8 marzo, la campagna “Piantiamola!” per dire basta alle discriminazioni di genere NordEst – Una strage che non ha fine: nel 2018 sono state uccise oltre 100 donne, quasi sempre da compagni, ex mariti o fidanzati. […]