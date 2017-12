Drammatico incendio a Bolzano: muore un disabile, cinque i feriti

Connect on Linked in

È un disabile la vittima dell’incendio che si è sviluppato, la scorsa notte, in un’abitazione di Via Duca d’Aosta, a Bolzano

Bolzano – Vittorio Albericci, 71 anni, originario della provincia di Bergamo, è morto molto probabilmente nel sonno senza accorgersi del rogo divampato, intorno alle 2.30, nell’appartamento in cui viveva insieme alla badante, una sessantenne rimasta leggermente intossicata dal fumo, ma tratta in salvo dai vigili di fuoco.

Sono ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che è rimasto circoscritto all’abitazione di Vittorio Albericci, tanto che il condominio, in cui altre quattro persone sono state soccorse per un principio di avvelenamento da fumo, non è stato dichiarato inagibile.

L’incendio è divampato verso le 2.30 in un appartamento al primo piano di un condominio in via Duca d’Aosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce bianca, la polizia e i carabinieri. Gli abitanti del condominio sono stati tratti in salvo, mentre per un uomo di 71 anni, che viveva nell’appartamento nel quale è scoppiato l’incendio, non c’era più nulla da fare.

Cinque persone sono state trasportate all’ospedale con ferite in maniera non preoccupante. Sono tre donne, di 77, 74 e 60 anni, e due uomini, di 74 e 71 anni, i feriti nell’incendio di un appartamento in Via Duca d’Aosta A Bolzano. Portati in salvo dai vigili del fuoco, hanno tutti riportato un principio di avvelenamento da fumo. Nessuno è in pericolo di vita.

Le immagini TGR Bozen

Tragedia nella notte a #Bolzano. Un 71enne, infermo da 30 anni, è morto carbonizzato nel suo letto in seguito a un #incendio. La #badante si è salvata fuggendo dalla finestra. @RaiNews @Radio1Rai pic.twitter.com/SEn4M9ISX0 — Tgr Rai Trentino (@TgrRaiTrentino) December 27, 2017

71-jähriger pflegebedürftiger Mann stirbt bei #Wohnungsbrand in #Bozen – Pflegerin kann sich durch Sprung aus dem Fenster im Hochparterre retten – 5 weitere Personen mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus – @LFVSuedtirol @emergenzavvf @WeissesKreuz pic.twitter.com/COc6q5d0Zi — Rai Südtirol (@RaiSuedtirol) December 27, 2017

In breve

Rubano a scuola il giorno di Natale – Due giovanissimi di Storo (un minorenne) denunciati dai Carabinieri di Borgo Chiese per furto aggravato nella scuola elementare di Storo. Avevano forzato distributore automatico e rubato bevande e 50 euro.