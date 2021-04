Incendio a Pergine: una decina di famiglie fuori casa, il grazie di Fugatti ai vigili del fuoco

Tetto in fiamme nel giorno di Pasqua

Pergine Valsugana (Trento) – Sono una decina le famiglie che dovranno trascorrere la notte fuori casa. Oltre 20 persone che sono state evacuate nel pomeriggio a causa di una incendio che si è sviluppato nel sottotetto di una palazzina in via Tonale, a Pergine.

In zona hanno operato per ore i vigili del fuoco volontari di Pergine, della valle dei Mocheni e di Caldonazzo. Sul posto anche i permanenti di Trento. Da stabilire le cause delle fiamme che si sono sviluppate all’ultimo piano e che hanno completamente distrutto il tetto.

Fugatti ringrazia i volontari in campo

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha sentito il sindaco Roberto Oss Emer in merito alla situazione di emergenza che si è verificata a Pergine Valsugana dove un grosso incendio ha impegnato decine di vigili del fuoco costringendo diverse famiglie di una palazzina a lasciare i propri appartamenti. “Esprimo vicinanza – ha detto Fugatti – a chi sta subendo le conseguenze del rogo e all’amministrazione comunale. Al tempo stesso è doveroso esprimere gratitudine verso i vigili del fuoco e a quanti hanno coadiuvato la loro azione. L’ennesima testimonianza che in qualsiasi giorno del calendario e a qualsiasi ora c’è chi accorre nel momento del pericolo per prestare aiuto”.