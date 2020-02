Incendio a Feltre: fiamme al pub “Vecchio e Nuovo”, impegnativo intervento dei Vigili del fuoco

Paura per l’incendio che si è sviluppatosi venerdì in tarda mattinatta al Pub Vecchio e Nuovo di viale Fusinato a Feltre in zona Foen

Feltre (Belluno) – Nuovo allarme incendio venerdì in tarda mattinata a Feltre. Dalle 12:20 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti per lo spegnimento di un incendio che ha interessato il tetto di una struttura in via Arnaldo Fusinato a Feltre.

Le fiamme sono probabilmente divampante per un’anomalia all’impianto fotovoltaico si sono subito estese al alcune falde del fabbricato, che ospita quattro unità abitative e due esercizi commerciali, che sono stati prontamente evacuati.

Lo spegnimento e la bonifica

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento con personale permanente e volontario e da Belluno con due autopompe, due autobotti, due autoscale, il carro aria e 16 operatori, hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento evitando il coinvolgimento di tutta la copertura.

Le operazioni di spegnimento e bonifica di una porzione di tetto, si sono prolungate per l’intero pomeriggio. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Particolarmente ingenti i danni.

Le immagini dai social

Comincia a venirmi il dubbio che qualcuno odi i locali del feltrino. Oggi vecchio e nuovo. Pubblicato da Lorelli Michele su Venerdì 28 febbraio 2020

L’impegnativo intervento dei Vigili del fuoco