Incendi nella notte a Rovereto: una persona ustionata e a Lagundo alla Pomus

In un garage a Rovereto, ustionato un uomo. A Lagundo, nel magazzino della cooperativa frutticoltori Pomus

Trento/Bolzano – Una persona è rimasta ustionata nella notte di venerdì, nell’incendio di un garage a Rovereto. Poco prima delle 20, un rogo ha interessato un garage in via Rovigo. Le fiamme hanno causato lievi ustioni al fratello del proprietario. Per precauzione, i residenti del palazzo sono stati evacuati, ma sono potuti rientrare in serata. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Notte di fuoco a Lagundo: pompieri all’opera per spegnere l’incendio alla Pomus. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte in via Lunga, a Lagundo. Le fiamme hanno avvolto il reparto smistamento della cooperativa frutticoltori Pomus, creando una densa nube di fumo. I vigili del fuoco volontari di Lagundo, supportati dai colleghi di Naturno, sono riusciti a domare l’incendio grazie all’utilizzo di un potente elettroventilatore.