Emergenza incendi in Sicilia, stretta collaborazione fra Trento e Bolzano. Alto Adige impegnato anche in Grecia (VIDEO)

In Grecia Bolzano a supporto dei soccorritori tedeschi

NordEst – Sono 400 gli interventi effettuati alle 14 di martedì 10 agosto, dai vigili del fuoco nel Sud Italia per roghi boschivi: 100 in Calabria e in Sicilia. Impegnati 14 Canadair della flotta area del Corpo nazionale e 5 elicotteri. Squadre al lavoro in Calabria tra le province di Reggio Calabria (a Cittanova, in loc. Zomaro, Roccaforte del Greco e a San Luca), in provincia di Catanzaro, a Badolato, Borgia, Simeri Crichi, e nel cosentino, a Longobucco e Belvedere marittimo. In Sicilia mezzi aerei e squadre a terra sono impegnate sui monti delle Madonie, a Petralia Sottana.

#Canadair in picchiata e sgancio sulle fiamme: sono le operazioni di spegnimento in corso a Mesoraca (KR), dove sono state evacuate precauzionalmente delle abitazioni. Al momento sono 46 gli interventi in atto per #incendiboschivi in #Calabria (#10agosto 16:45) pic.twitter.com/FVMenYzSo8 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 10, 2021

Trento e Bolzano in prima linea

Prosegue in questi giorni, l’importante missione di contrasto agli incendi in Sicilia anche da parte dei contingenti della Protezione civile delle Province autonome di Trento e di Bolzano che lavorano in sinergia nel territorio che va da Messina a Barcellona Pozzo di Gotto. “E’ una collaborazione – evidenzia il dirigente generale della Protezione civile trentina Raffaele De Col – che sta dando risultati positivi sul piano operativo”. Una ulteriore aliquota di personale trentino opera anche nella zona di Palermo.

L’attività del personale, anche nella zona di Messina, consiste nel fare opera di prevenzione e sorveglianza antincendio sui percorsi assegnati, anche con l’accompagnamento di personale locale, ma anche nello spegnimento dei focolai attivi. A preoccupare maggiormente, in questa fase dell’intervento, sono infatti i principi di incendio o gli incendi di dimensioni ridotte che devono essere affrontati tempestivamente, prima che si estendano.

Per questa attività vengono utilizzati mezzi di trasporto del personale e mezzi attrezzati al contrasto degli incendi boschivi. L’autobotte in dotazione al personale della Provincia autonoma di Bolzano si rivela inoltre molto utile per gli approvvigionamenti idrici in tempi contenuti.

I contingenti trentino e altoatesino, per la zona di Messina, sono di stanza nel paese di Monforte San Giorgio ed ogni giorno arrivano a percorrere anche 200 chilometri per l’attività di controllo e prevenzione. Mercoledì per i trentini e venerdì per gli altoatesini, sono previsti gli ulteriori avvicendamenti programmati di personale.

“Con i colleghi della Provincia di Bolzano – sottolinea l’Ispettore del Distretto dei vigili del Fuoco volontari deìlle Giudicarie Andrea Bagattini, che coordina il contingente trentino dislocato nel territorio di Messina – condividiamo modalità operative simili e possiamo dunque lavorare assieme in modo efficace”.

Ricognizione aerea Madonie e Castel di Lucio (ME)

Ricognizione aerea pendici dell’Etna (CT)

Ricognizione aerea sui boschi dell’Aspromonte (RC)

L’emergenza in Grecia

Diversi Länder tedeschi hanno fornito plotoni di soccorso per combattere gli incendi boschivi in Grecia, la maggior parte dei quali ha transitato in Italia per raggiungere poi la Grecia tramite nave. Un plotone di soccorso proveniente da Bonn, assieme a vigili del fuoco del corpo permanente e volontari, ha ottenuto il supporto dell’Agenzia per la protezione civile dell’Alto Adige nell’accesso ai traghetti verso la Grecia.

Inoltre, 200 vigili del fuoco del Land germanico dell’Assia, viaggiando verso la Grecia, hanno fatto una sosta presso i vigili del fuoco del corpo permanente di Bolzano e sono ripartiti dopo qualche ora di riposo verso sud in autostrada. Viaggiano con 25 veicoli e stanno trasportando delle tendopoli, si approvvigionano da soli e per essere autosufficienti sul luogo delle operazioni hanno con loro anche l’assistenza medica. Gli incendi in Grecia non erano mai stati così pervasivi e devastanti come quest’anno. Secondo un calcolo dell’European Forest Fire Information System, in Grecia fino al 5 agosto di quest’anno sono già bruciate quasi il doppio delle foreste rispetto alla media dal 2008 al 2020.

In breve

