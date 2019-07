Incendi, fiamme all’ospedale di Merano: nessun ferito

Connect on Linked in

Non ci sono feriti, alcune persone evacuate

Merano – All’ospedale di Merano, nell’ala che si affaccia su via San Francesco, martedì in mattinata si è sviluppato un incendio. Alcune persone sono state evacuate.

Stando alle prime informazioni avrebbe preso fuoco un materasso e da lì il fuoco si sarebbe propagato, causando parecchio fumo.

Non ci sarebbero feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Merano, di Maia Bassa, Maia Alta e di Quarazze che sono riusciti in breve tempo a domare le fiamme. Sono in corso i lavori per arieggiare i locali interessati.