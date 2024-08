Inaugurato a Imèr il “Memorial dei Pescatori di Primiero” che presto potrebbe essere esteso anche al Vanoi

Alla presenza dei sindaci e delle autorità locali con i rappresentanti del mondo della pesca del Trentino e del vicino Bellunese, il presidente Mario Scalet ha ricordato chi oggi non c’è più. Benedizione del ‘Memoriale’ e visita al centro

Imèr (Trento) – Cerimonia molto partecipata al vivaio di Imèr nel Primiero, con molte autorità locali presenti. Per la benedizione, sono intervenuti i parroci don Augusto e don Gianpietro mentre hanno partecipato anche 8 famigliari degli 11 pescatori scomparsi nel 2023. Durante la mattinata, sono stati molti i temi trattati dal presidente dell’associazione pescatori di Primiero, Mario Scalet. Tra gli altri la “proposta ai pescatori di far diventare il Memorial, un punto di ricordo dei pescatori di Primiero e Vanoi”.

Ma durante il suo intervento, Mario Scalet ha parlato anche del divieto legato alle trote fario (scelta Incomprensibile Giunta, antistorica e con nessuna valenza tecnica-scientifica); senza dimenticare i problemi con gli uccelli ittiofagi (Aironi, Smerghi e Cormorani e relativi piani di abbattimento), i lavori in alveo (Sicurezza del territorio e degli abitanti con problemi per la fauna Ittica; richiesta di briglia sperimentale con Servizio Bacini Montani della Provincia, all’imbocco della Val Noana). Non sono mancati infine, i ringraziamento alla varie giunte che si sono succedute negli ultimi 36 anni per le opere realizzate e per le prossime in stato di avanzamento.