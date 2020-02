In Trentino aumentano società di capitale (+2,8%): agricoltura, commercio e costruzioni settori trainanti

Stabile numero registrate a fine 2019 alla Camera di commercio

Trento – Al 31 dicembre 2019 erano 50.846 le imprese registrate alla Camera di commercio di Trento (erano 50.844 a fine 2018) di cui 46.300 attive, confermando una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente.

Riguardo alla forma giuridica delle imprese, emerge che alla fine di dicembre 2019 le società di capitale erano 11.088, con un tasso di crescita del 2,8% su base tendenziale. Questo tipo di società costituisce il 21,8% della struttura imprenditoriale trentina. Le imprese individuali, che continuano a rappresentare oltre la metà dello stock di imprese esistenti (il 55%), mostrano un lieve calo (-0,2%).

Negativo anche il saldo delle società di persone (-1,8%). Il settore economico di attività con il più alto numero di imprese è l’agricoltura (11.960 imprese), seguito da commercio (8.347) e costruzioni (7.304). La provincia di Trento mantiene il primo posto in Italia per rapporto tra start-up innovative e totale imprese (35,4 ogni 10.000).

In breve

E’ stato inaugurato questa mattina alla sezione di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (Tar) l’Anno Giudiziario 2020. Dopo essersi soffermata sulle particolari competenze del Tar, dovute all’autonomia, la presidente Alda Dellantonio ha detto che nel 2019 sono stati depositati 246 ricorsi ovvero 37 in meno rispetto all’anno precedente. La maggior parte dei ricorsi, ovvero 115 (47%), ha riguardato l’urbanistica e l’edilizia. Seguono 60 ricorsi (24%) che attengono all’attività della pubblica amministrazione e ai lavori pubblici. 10 ricorsi riguardavano licenze per l’attività di gioco e scommesse, altri il settore del publico impiego. Per quanto riguarda l’esito delle sentenze emesse nell’anno 2019 su 273 pronunce 82 sono state di accoglimento, 109 di rigetto e 82 di esito diverso – irricevibili, inammissibili o improcedibili. Il numero delle pendenze cala di anno in anno con 324 ricorso pendenti al 31-12-2019 ovvero 57 in meno rispetto al 2018, ha osservato la presidente.

Polizia: calano reati in Trentino. Le ultime elaborazioni statistiche su dati di breve periodo diffusi dalla Questura di Trento evidenziano che dal confronto tra i quadrimestri ottobre 2018/gennaio 2019 e ottobre 2019/gennaio 2020 emerge un calo complessivo dei reati: -1617 (si è passati da 5947 a 4330); -533 i furti in genere (si è passati da 2484 a 1951) ; +68 furti in abitazione (si è passati da 575 a 643). Nel capoluogo, nel medesimo periodo di riferimento, l’andamento della delittuosità si presenta con i seguenti dati: -386 delitti (si è passati da 1867 a 1481); -313 i furti in genere (si è passati da 961 a 648); – 4 i furti in abitazione (si è passati da 207 a 203). In ambito provinciale sono state arrestate 186 persone (54 per reati legati agli stupefacenti) e altre 1486 denunciate. L’Ufficio misure di prevenzione della Divisione anticrimine ha emesso 24 avvisi orali, 20 divieti di ritorno, 57 ammonimenti per atti persecutori e stalking, 169 ammonimenti per violenza domestica e 4 proposte di sorveglianza speciale.