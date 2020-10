In Trentino 39 nuovi positivi, restrizioni a Cembra. Boom casi in Alto Adige. Iss: focolai, 77% in famiglia

Per la prima volta l’Iss sottolinea che l’epidemia accelera. Aumentano i casi sintomatici. Il virus circola in tutto il Paese. Registrati 3.805 focolai attivi, cruciali mascherine e distanziamento

Trento/Bolzano – Sono 39 oggi i nuovi casi positivi al coronavirus in Trentino, di cui 7 minorenni (5 sotto i 5 anni) e 9 con più di 70 anni. I pazienti ricoverati nel reparto Covid di Rovereto salgono a 25 (ieri erano 23), nessuno dei quali in rianimazione. Le classi in quarantena sono attualmente 32. I tamponi analizzati sono stati 2.182. I dati sono stati resi noti in conferenza stampa dall’assessore Stefania Segnana.

Peggiora la situazione Covid in Alto Adige

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.530 tamponi. Sono stati registrati 85 nuovi casi positivi. Si conferma così il trend di crescita (martedì 17, mercoledì 51 e ieri 69 casi). Aumentano anche i ricoveri nei normali reparti ospedalieri da 21 mercoledì, 30 giovedì e venerdì 35.

I pazienti di terapia intensivi salgono da uno a due. Boom anche della persone in isolamento domiciliare (2.335), delle quali 32 di ritorno da Croazia, Grecia, Spagna o Malta.