In Trentino 3 nuovi contagi e un ricovero. Nessun nuovo caso fino a giovedì in Alto Adige

Nessun decesso, analizzati 1.442 tamponi

Trento – Sono tre i nuovi casi di contagio da coronavirus in Trentino su 1.442 tamponi analizzati: due asintomatici ai quali si aggiunge un minorenne che invece è stato individuato in quanto contatto di altra persona positiva.

Una delle persone risultata positiva è stata ricoverata in ospedale dove è stata accolta nel reparto malattie infettive. I sanitari stanno seguendo costantemente le sue condizioni confidando non si renda necessario ricorrere alle terapie intensive, informa l’Azienda sanitaria. Come nei giorni passati non si registra alcun decesso.

I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 830 tamponi. Nessuno è risultato positivo in Alto Adige. Il numero delle persone positive al test del Coronavirus rimane pertanto a quota 2.634. Nei normali reparti dei sette ospedali dell’Azienda sanitaria, nelle cliniche private e nella base logistica dell’Esercito appositamente attrezzata a Colle Isarco sono ricoverati complessivamente 7 pazienti affetti da Covid-19 e 11 casi sospetti. Nei reparti di terapia intensiva nelle strutture ospedaliere in Alto Adige è rimasta una sola persona ricoverata. Il numero dei decessi legati a Covid-19 negli ospedali si attesta a 175 persone. Il numero dei decessi nelle case di riposo è di 117 persone. Sono quindi complessivamente 292 le persone decedute in Alto Adige a causa del Covid-19. 301 persone attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare. Mentre sono 3.121 le persone guarite.