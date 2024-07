In Trentino -2% di nuove assunzioni fino ad aprile, calo in pubblici esercizi e servizi

Nei primi 4 mesi dell’anno calo marcato nei pubblici esercizi e servizi, secondo il report di Agenzia del Lavoro. Cgil: “Campanello d’allarme da non sottovalutare”

Trento – Ad aprile le assunzioni in Trentino sono scese del 7,6% (-900 unità). A dirlo è il report di Agenzia del Lavoro. Il calo più marcato riguarda i pubblici esercizi. “A far riflettere è, però, il dato sui primi quattro mesi dell’anno: tra gennaio ed aprile il numero di nuove assunzioni si è ridotto del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”, sottolinea la Cgil del Trentino in una nota. Il ridimensionamento è più significativo nell’industria, dove in quattro mesi sono stati persi 465 nuovi contratti (-10,7%).

Anche nei servizi alle imprese il calo è significativo: si parla di un -4,7% rispetto allo stesso periodo del 2023. Calano anche i contratti a tempo indeterminato (-4,4% tra gennaio e aprile) e di apprendistato (-14,3%), oltre alle trasformazioni dei contratti temporanei in contratti a tempo indeterminato (-13,8%). Il saldo occupazionale è negativo: le cessazioni corrono più veloci, mentre si riducono le assunzioni.

Per la Cgil questi dati sono “un campanello d’allarme da non sottovalutare. Se è vero che il mercato del lavoro trentino tiene e il livello di disoccupazione è contenuto, è altrettanto vero che ci sono dei segnali di preoccupazione. Cogliamo in particolare il rallentamento dell’industria, che si conferma di mese in mese, e anche il calo del lavoro stabile. Dunque oltre ad un problema di numeri abbiamo un problema di qualità dell’occupazione che si lega a filo doppio con un problema di retribuzioni. Il lavoro cala nei settori dove è remunerato meglio e aumenta il lavoro precario, per definizione meno pagato”, commenta il segretario provinciale della Cgil Andrea Grosselli.