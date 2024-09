“In Natura”, “Le cime tempestose” di Luciano Scalet in mostra fino al 15 settembre alla Ca’ de la Val a Segonzano

Segonzano (Trento) – Il sito, carico di memorie collettive, è rinato nel 2022, disposto ad interpretare prospettive condivise. La mostra “In Natura”, propone fino a domenica 15 settembre i quadri di Luciano Scalet accanto al laboratorio di legno creativo, di Claudio Cavalieri. L’introduzione sarà curata dalla scrittrice Micaela Bertoldi, scrittrice.

“I miei quadri – spiega Luciano Scalet – riguardano la Montagna come io la vedo, mai reale, ma colorata nelle numerose sue varianti e sfumature. Dolomiti da sogno, che uniscono il cielo alla terra, il centro del mondo, luogo dove della manifestazione del sacro e del divino. Dove l’ascesa diventa il momento in cui l’uomo si spoglia dalle cose inutili e il cammino diventa una metafora di cambiamento. Montagne grafiche al di là di ogni cartolina”. Il “Colbricon” in un’opera di Luciano Scalet (a destra). In copertina il “Focobon”.