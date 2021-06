In Alto Adige un solo positivo fino a lunedì 14 giugno

Posted on

Soddisfazione per i dati pubblicati dall’Ispat Trento – Sono positivi i dati sull’ultima stagione turistica invernale: in crescita il numero di turisti che hanno soggiornato in Trentino, sono tornati gli italiani, ed è andato molto bene anche l’extralberghiero. Il quadro emerge dall’analisi dell’Istituto di Statistica della Provincia autonoma di Trento, sulla base delle informazioni arrivate […]