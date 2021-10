In Alto Adige aumentano ricoveri, 12 nuovi positivi. Continuano le code per i tamponi scontati

Nei normali reparti ospedalieri i pazienti passano da 21 a 26

Bolzano – Sono contenuti i numeri dei nuovi contagi da Covid-19 in Alto Adige, ma aumentano in modo considerevole i ricoveri nei normali reparti ospedalieri che salgono da 21 a 26 in sole 24 ore. Restano sempre 7 i pazienti assistiti in terapia intensiva e 11 quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes.

I nuovi casi positivi sono 12: di questi, 2 sono stati accertati sulla base di 233 tamponi pcr (di cui 62 nuovi test) e 10 sulla base di 5.549 test antigenici. A differenza dei tamponi pcr, il numero dei test antigenici, per effetto delle norme sul Greenb pass nei luoghi di lavoro, è notevolmente più alto, rispetto al lunedì della scorsa settimana quando erano stati 1.003. Non vengono segnalati decessi che restano 1.199 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.526, mentre le persone dichiarate guarite nelle ultime 24 ore sono 44, per un totale di 77.772.

Tamponi low cost e code

A Bolzano anche lunedì mattina si registrano ancora lunghe code davanti ad alcune farmacie che offrono tamponi ‘low cost’. Qualche centinaio di cittadini è infatti in fila per effettuare il test, indispensabile per i non vaccinati per accedere al posto di lavoro.

Domenica sera, intorno alle ore 21, i vigili urbani sono intervenuti davanti ad una farmacia per impedire che si aggiungesse altra gente. Nel tardo pomeriggio si era formata una coda di circa 450 persone, lunga 200 metri. Visto che l’orario di chiusura delle ore 20 era ormai superato da tempo e la coda non si stava esaurendo, il sindaco Renzo Caramaschi ha fatto intervenire i vigili che hanno ‘chiuso’ la fila.