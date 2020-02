Imprenditori non trovano 32,8% assunti

Posted on

La Giunta della Comunità di Primiero ha approvato, il “Progetto integrato per la valorizzazione turistico economica dell’asta del Cismon” tra i Comuni di Sovramonte e Lamon e il Comprensorio di Primiero. Si tratta della richiesta per poter essere ammessi ai benefici finanziari. I progetti – L’intesa, come è noto, riguarda i settori dello sviluppo locale, […]