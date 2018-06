Riorganizzazione Impianti San Martino di Castrozza e Collegamento Passo Rolle, l’Associazione Proprietari aggiorna i soci sul Protocollo (DOCUMENTO)

Connect on Linked in

Pubblicati online anche tutti i sostenitori locali. Il punto su Società e Impianti

San Martino di Castrozza (Trento) – San Martino di Castrozza e passo Rolle, a che punto è il Protocollo d’Intesa a giugno 2018?

In una nota tecnica, particolarmente dettagliata, diffusa in questi giorni, è il presidente dell’Associazione Proprietari a San Martino di Castrozza, Marco Bottari, ad aggiornare i suoi associati sull’avanzamento del Protocollo Impianti a San Martino di Castrozza e passo Rolle.

Nella nota inviata, vengono sintetizzati con estrema chiarezza tutti i passaggi e le riorganizzazioni societarie del comparto locale. Il punto quindi, sulla situazione delle rispettive realtà impiantistiche, i sostenitori della ricapitalizzazione, con uno sguardo ai passaggi futuri. Un documento che riprendiamo integralmente, di fondamentale importanza anche per il territorio, per capire esattamente che cosa sta accadendo in valle. Una fotografia aggiornata dunque, sulla situazione degli Impianti in attesa della realizzazione del collegamento con Rolle, che tutti ormai attendono da tempo.

Il documento dell’Associazione Proprietari

Le società

IMPRESE E TERRITORIO SRL “La società, che raggruppa operatori commerciali e privati del territorio, ha raccolto sottoscrizioni per euro 2.097.250 (attuale misura del capitale sociale sottoscritto) a fronte di una misura minima di 1 milione di euro prevista nel Protocollo. I soci della società, che hanno pertanto appoggiato il programma del Protocollo d’intesa, sono consultabili al seguente link: http://www.impiantices.it/la-societa/ A seguito della delibera dell’assemblea degli associati del 30.12.2017, la nostra Associazione ha sottoscritto una quota di euro 30.000 pari all’1,5% circa del capitale sociale.

SAN MARTINO ROLLE SPA (EX PARTECIPAZIONI TERRITORIALI SRL) La società, proprietaria degli impianti delle aree Malga Ces-Colverde-Rosetta, è stata trasformata in SPA il 12/04/2018; contestualmente è stato aumentato il capitale sociale da euro 10.000 ad euro 12.000.000. Attualmente il capitale sociale sottoscritto e versato di euro 2.665.000 è ripartito fra Imprese e Territorio srl (euro 2.657.500) e Fincoop spa (euro 7.500). Secondo gli impegni, Trentino Sviluppo Spa (finanziaria della Provincia Autonoma di Trento) sottoscriverà un aumento per euro 5.000.000 circa nonchè un prestito obbligazionario convertibile di euro 2.000.000; il sistema bancario cooperativo sottoscriverà un aumento per euro 1.800.000, con conversione una quota corrispondente del proprio credito ipotecario. La differenza a copertura dell’aumento complessivo andrà sottoscritta presumibilmente da Imprese e Territorio srl con impiego dei flussi di cassa del 2018, con la precisazione che Trentino Sviluppo spa potrà ulteriormente sottoscrivere aumenti di capitale ma, per vincoli i legge, senza raggiungere la maggioranza; pertanto più alta sarà la sottoscrizione dei soci “privati” (Imprese e territorio srl e sistema bancario), più alta potrà essere la sottoscrizione del socio “pubblico” (Trentino Sviluppo spa – Provincia). Con la sottoscrizione del capitale d’aumento e del prestito obbligazionario verrà coperto il fabbisogno finanziario per i primi due step del Protocollo (nuovo impianto di innevamento, in funzione dallo scorso inverno, e cabinovia Bellaria-Valboneta), oltre a ridurre il debito nei confronti del sistema finanziario (è previsto anche un allungamento del periodo di ammortamento del debito residuo di 4 milioni). A seguito del nuovo assetto proprietario è stato nominato un Consiglio di amministrazione di 7 componenti, di cui due (fra cui il Presidente) nominati dalla Provincia, uno dal sistema bancario e quattro da Imprese e Territorio srl. La nomina del Presidente da parte della Provincia è finalizzata correttamente a garantire una terzietà e un controllo del socio di maggioranza/ente pubblico finanziatore. La societa’ a partire dal 1° ottobre gestira’ direttamente gli impianti attualmente concessi in affitto d’azienda a Imprese e Territorio srl.

Attualmente, fino all’elezione di un nuovo presidente, i membri del Consiglio di amministrazione della società “San Martino Rolle spa” sono: Presidente Consiglio Amministrazione ZOTTA STEFANO Rappresentante dell’impresa – Consigliere BONELLI MAURIZIO – Consigliere RIMONDI MAURIZIO – Consigliere MARIN CRISTIAN – Consigliere GHEZZI VALERIA – Consigliere ZORTEA GIACOBBE – Consigliere CESCATTI GIANCARLO

SITR SRL La società è proprietaria degli impianti del lato sud del Passo Rolle (Paradiso). Nello scorso autunno le quote della societa’ sono state acquistate da Imprese e Territorio srl. Tale operazione ha consentito di evitare lo smantellamento degli impianti, che nello scorso inverno sono stati rimessi in funzione (abbiamo piu’ volte rilevato l’importanza degli impianti del Passo Rolle per lo sviluppo turistico di tutto il territorio). Recentemente le quote sono state cedute da Imprese e Territorio srl a San Martino Rolle Spa. La società continuerà comunque ad essere gestita autonomamente in quanto il Rolle e’ stata nominato stazione sciistica di interesse locale, con alcuni vantaggi in termini di supporto economico.

La situazione Impianti

CABINOVIA BELLARIA – VALBONETA La cabinovia sostituirà le seggiovie Valbonetta e Bellaria; il tempo di risalita dal parcheggio Bellaria a Pian delle Cartucce passerà da 20 minuti a 6-8 minuti. I lavori sono appena iniziati (in allegato foto della seggiovia Valboneta in corso di smantellamento) e verranno da programma completati entro l’inizio della prossima stagione invernale. B) CIMA TOGNOLA Entro l’inizio della prossima stagione invernale verra’ allargata la pista da Cima Tognola (quota 2100 sotto la scogliera) alla partenza della seggiovia Rododendro, con nuovo impianto di innevamento artificiale (lavori realizzati dalla Tognola). Entro la stagione invernale 2019/2020 è in programma la realizzazione di una nuova seggiovia dall’attuale partenza dello skilift a Cima Tognola.

COLLEGAMENTO SAN MARTINO – PASSO ROLLE Riteniamo che l’impianto di collegamento fra San Martino di Castrozza e il Passo Rolle e della pista di rientro (terzo step del Protocollo di intesa) costituisca l’intervento principale per lo sviluppo turistico dell’intero Primiero. L’iter di realizzazione del collegamento è in questo momento ancora in fase iniziale (studio di fattibilità già presentato agli enti e al pubblico). L’opera avrà un costo preventivato in euro 20/25 milioni di euro che verranno finanziati dalla Provincia (più volte promessi e garantiti dagli esponenti politici – compreso il Presidente della Provincia dr. Rossi in un recente incontro – ma non ancora formalmente stanziati). Nel prossimo mese di ottobre si terranno le nuove elezioni del Consiglio Provinciale. Ci auspichiamo che prima delle elezioni provinciali venga formalizzato l’incarico ufficiale di progettazione e che i candidati del Primiero al Consiglio Provinciale espongano con chiarezza gli impegni propri e dei partiti che rappresentano sul fronte del completamento del Protocollo d’intesa e quindi della realizzazione del collegamento San Martino di Castrozza – Passo Rolle”.