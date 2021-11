“ImPARIamo ad essere PARI!”, attività per i più giovani: al via da Primiero sabato 6 novembre

Nell’ambito del ‘festival per le pari opportunità’ anche bambini e ragazzi hanno voluto dare un contributo con l’azione imPARIamo ad essere PARI!

Primiero (Trento) – Lo hanno fatto nell’idea di coinvolgere le nuove giovani generazioni – i loro pari – tramite il canale più spontaneo ed immediato, quello del gioco! I minori del Centro semiresidenziale Peter Pan e del Centro di aggregazione territoriale Officina Giovani, insieme agli educatori e con il prezioso contributo dei volontari, hanno infatti costruito dei giochi e una piccola biblioteca itinerante sulla parità di genere e la valorizzazione delle differenze con cui animare le piazze dei nostri paesi nei sabati di novembre.

Si parte da Fiera di Primiero sabato 6 novembre in Piazza Cesare Battisti. I giochi inizieranno alle 14 e sono aperti a tutti, senza alcuna distinzione. In caso di maltempo i giochi si sposteranno al chiuso. “La parità di genere non è un gioco – spiegano gli organizzatori – ma il gioco può diventare un importante strumento per riflettere ed approfondire la tematica, perchè l’educazione al rispetto dell’altro sesso comincia da piccoli e in famiglia. Vi aspettiamo sabato 6 novembre dalle ore 14 in piazza a Fiera di Primiero”.

Occorrente per partecipare: voglia di divertirsi e curiosità nello scoprire i giochi che bambini e ragazzi hanno preparato. I giochi proseguiranno il 13 Novembre nel comune di Imèr e il 20 Novembre in quello di Mezzano. Per altre informazioni: tel. 345.7401050.

In breve

Nell’ambito del progetto OfficinaLavoro, APPM propone un corso per giovani imprenditori rivolto alla fascia 18-35 anni. Gli incontri cominciano dalla prossima settimana e saranno tenuti da un relatore professionista molto qualificato. Per info 345 7401050

Buoni spesa anche nel Primiero Vanoi. Così come hanno già fatto molti Comuni trentini e Bellunesi nei giorni scorsi, anche le amministrazioni di Primiero e Vanoi lanciano i buoni spesa per rilanciare i consumi. Il cittadino non dovrà fare nulla, visto che il buono da 50 euro a Primiero (80 euro a Canal San Bovo, altri Comuni in fase di valutazione) sarà caricato in modo automatico sulla tessera sanitaria (o codice fiscale). Sarà sufficiente recarsi nelle attività commerciali aderenti per poter utilizzare il buono entro dicembre. L’iniziativa meriterebbe però una campagna di comunicazione più efficace sia a Primiero che a Canal San Bovo, da parte dei Comuni, per raggiungere più residenti, entro il termine del 31 dicembre, cercando di non vanificare gli sforzi fatti. Altre info in Comune o sui rispettivi siti.

Dillo alla Biblioteca. La Biblioteca di Canal San Bovo, grazie ad un importante contributo per l’acquisto di libri arrivato direttamente dal Ministero della Cultura, sta potenziando le proprie raccolte. Chi volesse segnalare pubblicazioni, può farlo a: biblioteca@comune.canalsanbovo.tn.it