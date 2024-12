Immacolata, strade imbiancate e traffico intenso per il rientro

Prosegue il rientro dei vacanzieri dalle festività dell’Immacolata trascorse in Trentino. Dopo la nevicata che ha interessato il territorio dalla scorsa notte con la fase più intensa e diffusa al primo mattino di domenica, il traffico sulla rete stradale si sta intensificando, con rallentamenti che si registrano soprattutto lungo l’autostrada A22, tra San Michele e Affi

NordEst – La situazione è monitorata in tempo reale dalla Sala operativa della Protezione civile e la previsione è che in serata il deflusso possa proseguire in maniera regolare. Le chiamate emergenza – una cinquantina a partire da stamattina – appaiono in flessione, anche se la situazione resta sotto stretto monitoraggio.

Le temperature, che sono salite durante la giornata, sono ora positive sotto i 1.000 metri di quota, ma restano più basse in montagna. Le precipitazioni, che nelle ultime ore sono state scarse o assenti nella maggior parte della provincia, hanno colpito in particolare i settori meridionali e sudorientali, con accumuli che hanno raggiunto mediamente i 15-30 centimetri sopra gli 800 metri, con un massimo di 70 centimetri sul Grosté e oltre 40 centimetri sui rilievi meridionali.

A causa della visibilità ridotta e delle condizioni meteo, è stata attivata da Autobrennero una riduzione della velocità, con il limite fissato a 110 chilometri orari, per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Il traffico, pur rallentato, si sta muovendo regolarmente, ma è consigliato procedere con cautela, in particolare nelle zone montane.

Ecco la situazione aggiornata del traffico a domenica sera

Bassa Valsugana e Tesino

Caduti dai 10 ai 15 cm di neve nel fondovalle, circa 30 cm al Passo Brocon. Strade trattate e tutte percorribili. Al momento non ci sono criticità da segnalare per la viabilità.

Primiero e Vanoi

Caduti: 5-10 cm di neve nei fondovalle, fino a 30 cm sui Passi Rolle, Broccon e Cereda. Strade trattate e tutte percorribili. Traffico modesto. Nessun problema da segnalare.

Valli di Cembra, Fiemme e Fassa

Caduti 2-3 cm di neve nella bassa valle di Cembra, 10 cm nei fondovalle e 20 cm sui passi Dolomitici. Strade transitabili normalmente nel fondovalle. Necessaria attrezzatura invernale sui passi. Traffico molto contenuto per il momento. Traffico modesto e regolare. Nessun problema per la viabilità da segnalare.

Alta Valsugana, Altopiano di Pinè e Lavarone-Luserna e Val dei Mocheni

Caduti dai 3 ai 5 cm nel fondovalle, 15-20 cm sull’Altopiano di Pinè e Val dei Mocheni, circa 40 cm a Carbonare e in Panarotta, 30 cm passo Vezzena. SS47 transitabile normalmente. Al momento non ci sono criticità da segnalare per la viabilità.

Valle dell’Adige, piana Rotaliana e Altopiano della Paganella

Ha nevicato a quote superiori ai 500-600 m. Sono caduti circa 20-25 cm sull’altopiano della Paganella, 25 cm alle Viote sul Bondone. Neve mista a pioggia sulla collina di Trento ma senza accumuli. Strade tutte trattate e percorribili, nessun presidio attivo, traffico generalmente scarso quasi ovunque, sulla SP 85 del Bondone fra Vaneze e Viote traffico apprezzabile ma senza rallentamenti o criticità particolari. Nessun problema dau segnalare.

Bassa Vallagarina, Brentonico e Folgaria

Strade trattate e percorribili, non si segnalano criticità, traffico scarso ovunque. Quantitativi neve inalterati dalla tarda mattinata: su tutti i passi della Vallagarina 40 – 45 cm di neve al suolo. Alle ore 11 è stato ripiegato il presidio a Calliano, sulla SS 350, già attivato a partire dalle ore 8. Accumuli di neve registrati alle ore 11:00, al termine della nevicata sui passi a confine della Vallagarina circa 40/45 cm.

Valle di Non

Caduti dai 5 cm nel fondovalle a 15 cm sui Passi dell’Alta val di Non. Strade Trattate e tutte percorribili. Per il momento non si segnalano problemi.

Valle di Sole

Caduti dai 15 cm nel fondovalle e Passo Tonale a circa 40 cm nella zona di Passo Campo Carlo Magno. Al momento non si registrano problemi per la viabilità. Le fresature sono programmate per la mattinata di lunedì.

Valli Giudicarie e Rendena

Caduti da 5 a 10 cm in valle; 40 cm a Passo Campo Carlo Magno,

Alle ore 9:00 è stato disattivato il presidio di Carisolo lungo la SS 239, già istituito a partire dalle ore 7:00. Traffico molto ridotto, strade trattate e percorribili.

Alto Garda, Val di Ledro, Val di Gresta Valle di Cavedine

Ha nevicato a quote superiori ai 400-500 m.7 Nessun problema per la viabilità. Caduti dai 5 cm (Valle di Cavedine) a circa 30 cm (zona Tremalzo). Attuale assenza di precipitazioni.