Imèr, via libera alla nuova Giunta Loss: Camillo Bettega sarà vice sindaco

Da anni la Provincia prima con il presidente Lorenzo Dellai, poi con Ugo Rossi, sollecita il riordino delle società impiantistiche ai piedi delle Pale, con un unico interlocutore (una Società per Azioni) per il concreto rilancio del territorio, anche aperta ad azionariato popolare. Per ora invece, ancora un nuovo appello per una nuova raccolta fondi […]