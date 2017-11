Imèr, si dimettono tutti i Consiglieri comunali di minoranza: “E’ tempo di farci da parte, con la speranza che un giorno il paese possa rinascere”

Imèr (Trento) – Arrivano come un fulmine a ciel sereno le dimissioni di massa dei consiglieri comunali di minoranza del Comune di Imèr.

A renderle note lunedì mattina 6 novembre, è il capogruppo Pio Decimo Bettega, già Sindaco del Comune negli anni scorsi. Il documento porta la firma anche dei consiglieri dimissionari Dino Doff Sotta, Silvano Angelani, Hanna Maria Wittmann e Anna Tomas.

Con le dimissioni dei consiglieri, arrivano anche le firme dei colleghi dello stesso gruppo della lista “Per Imèr” alle elezioni 2015, che si dichiarano indisponibili a sostituire gli uscenti. Si tratta di: Enrico Bettega, Martino Bettega, Enrico Brandstetter, Sebastiano Brandstetter, Anna Maria Doff Sotta, Matteo Doff Sotta, Fiori Gubert, Maria Stella Loss, Gianni Maddalozzo e Daniel Taufer.

Il Comune proseguirà quindi fino al termine del mandato, con il solo Gruppo di maggioranza, guidato dal sindaco Gianni Bellotto, mentre gli scranni della minoranza resteranno vuoti, senza interrogazioni, mozioni, ma soprattutto senza una voce che rappresenta una parte di elettori del paese.

Nel documento datato 6 novembre (in basso), i consiglieri di minoranza precisano in sintesi:

“Lasciamo il Consiglio con immenso dispiacere, mai avremmo pensato di dover giungere a questo inevitabile epilogo, ma purtroppo non ci sono alternative. Gli sforzi fatti in questi due anni per instaurare un dialogo fattivo con la Maggioranza non hanno sortito al un effetto, come già ribadito nell’ultimo consiglio comunale, siamo sempr estati più sopportati che presi in considerazione. Ne sono la prova le risposte date, sia alle problematiche da noi sollevate e trattate esclusivamente tra le ‘varie ed eventuali’ nel corso delle sedute consiliari, che alle numerose interrogazioni presentate su argomenti specifici, le quali hanno sempre avuto lo scopo di far riflettere l’Amministrazione sul proprio operato e sul come affrontare e possibilmente risolvere le vere problematiche del Comune. Peccato vedere che nel frattempo i negozi chiudono, gli spazi verdi e i parchi non sono curati a dovere, le strade lasciano a desiderare, le macchine parcheggiano alla rinfusa sui marciapiedi e scarseggiano i parcheggi, nonostante progetti pronti e chiusi nei cassetti. Il tempismo nella realizzazione delle manutenzioni in generale lascia perplessi (cimitero), le ‘Giare’ sono un esplicito invito a proseguire oltre per chi arriva dallo Schenèr, nonostante i graffiti sui barchi, quale inutile tentativo di riqualificare la zona. Perfino il raggiunto ‘guinness’ dei primati per la realizzazione del canederlo da record, promosso e curato dal GARI, è stato ‘bellamente’ ignorato dagli amministratori, al parid ella recente festa del volontariato organizzate dal comitato medesimo. E’ tempo di farci da parte, lasciando libero spazio alla vostra creatività (…) Con sommo rammarico, soprattutto per le persone che ci hanno dato fiducia, ma con la speranza che un giorno il paese possa rinascere e recuperare i livelli di un tempo, lasciamo il nostro incarico augurando comunque, buon lavoro a chi rimane”.”