Doppio intervento dell’elisoccorso domenica a Imèr: nel pomeriggio e in serata, per due sanitari (VIDEO)

Imèr (Trento) – Doppio intervento domenica 16 maggio per Trentino emergenza a Primiero. Due persone colte da grave malore in casa, sono state soccorse rispettivamente nel primo pomeriggio verso le 14 e in serata alle 18 a Imèr nel Primiero, nonostante le avverse condizioni meteo.

L’elicottero è riuscito ad atterrare nel pomeriggio sui prati del paese con il supporto dei vigili del fuoco della zona e in tarda serata verso le 18 nel campo sportivo, come documentano le immagini di Stefano big Taufer.

I due pazienti sono stati trasferiti in pochi minuti all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sempre in mattinata, l’elicottero era intervenuto anche in zona Fiemme, a Predazzo (Forcella Valmaggiore) per la caduta di una scialpinista in quota, per una frattura non grave.

L’elisoccorso, presta un servizio di emergenza unico in Europa e di fondamentale importanza – che documentiamo in video grazie anche alla preziosa collaborazione di Stefano Taufer – proprio per spiegare alla comunità locale quanto sia complessa ed articolata la macchina dei soccorsi nelle valli. Un grazie doveroso quindi, che si rinnova di volta in volta a tutti i nostri sanitari del 118, all’equipe medica e ai piloti dell’elisoccorso, oltre a tutti i volontari dei vigili del fuoco e al sistema della Protezione civile, sempre pronti a lasciare casa e famiglia per sostenere le nostre comunità nel momento del bisogno. Speriamo che il nostro piccolo contributo possa essere apprezzato nel massimo rispetto della privacy delle persone coinvolte e delle famiglie, alle quali auguriamo una pronta guarigione.

