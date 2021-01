Imèr, dopo il crollo della serra per la neve, al via la raccolta fondi promossa dal Comune

Posted on

Missione compiuta in questi giorni per il pellegrino Lionello Rigamonti San Martino di Castrozza (Trento) – San Martino di Castrozza – Roma in bici in quattro giorni e mezzo per il Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. Non è nuovo ad imprese simili il pellegrino Lionello Rigamonti, che come di consueto alla sua partenza […]