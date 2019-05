A Imèr, Corso di sensibilizzazione Approccio ecologico-sociale al “Ben-Essere”: iscrizioni entro il 10 maggio

Connect on Linked in

La partecipazione al corso è gratuita

Primiero (Trento) – Il corso aperto a tutti (limite massimo 80 corsisti): operatori sociali e sanitari (medici, psicologi, infermieri, o.s.s., assistenti sanitari, te.r.p., assistenti sociali, educatori… ), studenti delle scuole superiori, studenti universitari, cittadini, utenti che intendono operare nel campo della promozione del benessere e della salvaguardia del pianeta.

Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione va inviata entro il 10 maggio 2019. Compilare la scheda di iscrizione online sul sito www.apcattrentino-centrostudi.it oppure inviarla all’indirizzo e-mail csdpa@apcattrentino-centrostudi.it o al numero di fax 0461 977812

Finalità dell’iniziativa

– Sensibilizzare i corsisti a mettere in discussione i propri stili di vita, nell’ottica della promozione del benessere, della coesione sociale e della sostenibilità ambientale.

– Informare circa i problemi di salute, le fragilità relazionali, esistenziali presenti nella comunità.

– Favorire il protagonismo della Comunità attraverso la cultura dell’auto-mutuo-aiuto, del “fare assieme” e dell’integrazione socio-sanitaria tra pubblico, privato sociale e volontariato

– Proporre ai corsisti di operare come Promotori di Benessere nella comunità secondo l’approccio ecologico

Per informazioni:

A.P.C.A.T. TRENTINO tel. 0461 914451 – e-mail csdpa@apcattrentino-centrostudi.it

In breve

Comunità di Primiero, Concorso pubblico Assistente Tecnico: domande entro il 13 maggio. Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda di ammissione redatta in carta semplice, da redigersi possibilmente secondo il fac-simile (al link) e sottoscritta dal candidato, a pena di esclusione, senza autenticazione ed allegando una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, all’Ufficio Protocollo – c/o Settore Affari Generali 3° piano della Comunità di Primiero – Via Roma n.19 – 38054 – Primiero San Martino di Castrozza (Trento): entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 maggio 2019.

Primiero, selezione per un nuovo Referente Piano Giovani. La selezione viene effettuata dalla Cooperativa VALES, soggetto incaricato dalla Comunità di Primiero a svolgere le funzioni di Referente tecnico organizzativo del Tavolo politiche giovanili e del Distretto Family Green di Primiero. L’obiettivo sarà la definizione di una graduatoria finale di merito, a cui fare riferimento per l’individuazione del Referente tecnico per il Piano Giovani e per il Distretto Family Green di Primiero.

Appm Trentino, Depaoli presidente dopo Cavagnoli e Magnani. L’Assemblea dei Soci di Appm Onlus si è riunita nei giorni scorsi per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e preventivo 2019, nonché per il rinnovo degli organi dell’Associazione per il triennio 2019-2021. L’Assemblea ha quindi nominato il nuovo Consiglio Direttivo che risulta composto da: Flora Agugiaro, Giuseppe Dalmeri, Paolo Facchinelli, Carmelita Baldo, Paola Maccani, Marco Depaoli, Umberto Fumai. Al termine dei lavori assembleari il neo Consiglio Direttivo si è riunito ed ha nominato Marco Depaoli nuovo Presidente e Paola Maccani nuova Vice Presidente.

“Scelte di fine vita, facciamo chiarezza”: lunedì 13 maggio ore 20.30 Comunità. L’Apsp San Giuseppe di Primiero, ha dato il via libera ad un progetto per il miglioramento della vita che ricomprende quattro macroaree importanti quali: l’accompagnamento del morente, le cure palliative, la gestione del dolore e le DAT (disposizioni anticipate di trattamento), comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”. La serata formativa, si terrà lunedì 13 maggio alle ore 20:30 presso la sala Negrelli della Comunità di Primiero, interverranno all’incontro: Dott. Edoardo Geat — Direttore in pensione del U.O. di rianimazione ed anestesia dell’Ospedale S. Chiara di Trento ed esperto in bioetica; Dott.ssa Roberta Perin — Medico palliativista Responsabile del Servizio di cure palliative ULSS 1 Dolomiti di Feltre e dell’Hospice Le Vette; Infermiera Alda Calliari — Coordinatrice dei Servizi dell’APSP Don Giuseppe Cumer di Vallarsa (Tn) e membro del Gruppo di lavoro UPIPA sulle DAT.