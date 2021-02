Imèr avrà il suo impianto di videosorveglianza

Si tratta di un progetto già avviato dalla precedente amministrazione comunale che arriva a termine nei prossimi mesi. Sarà realizzato dallo stesso tecnico che ha seguito anche il sistema di sicurezza nel Comune di Primiero San Martino

Imèr (Trento) – Via libera nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Imèr al progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione impianto di videosorveglianza sul territorio comunale a firma dell’ing. Renato Coser con studio in Castello di Fiemme (Trento che aveva già seguito la progettazione anche a Primiero San Martino.

L’intervento di Imèr – con la realizzazione di un sistema innovativo di videocamere di controllo -, prevede un costo complessivo dell’opera pari ad euro 52.483,07 di cui euro 32.999,99 per lavori, euro 950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 18.533,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

i lavori di cui trattasi sono finalizzati alla realizzazione di un sistema di videosorveglianza al fine di prevenire gli atti criminosi e il danneggiamento di beni pubblici, tutelare l’integrità delle persone e delle cose e monitorare la circolazione stradale, incrementando la sicurezza e la viabilità su tutto il territorio comunale di Imer.

In breve

Interventi a malga Agnerola, porta di accesso al monte Pavione. Il Comune di Imèr ha approvato nei giorni scorsi il progetto relativo ai lavori di realizzazione di alcune recinzioni tradizionali a Malga Agnerola. In località “Agnerola”, saranno realizzate inoltre 3 pozze naturalistiche per l’abbeveraggio degli animali e ulteriori 2 pozze presso il pascolo di malga Neva. E’ prevista inoltre la sistemazione del pascolo di malga Neva mediante pareggiamento meccanizzato delle superfici del pascolo medesimo finalizzato ad eliminare il sentieramento provocato dal bestiame.

Tablet per la comunità. Otto tablet acquistati dal Comune di Imèr per sostenere la didattica a distanza. I dispositivi informatici delle istituzioni scolastiche non sono sufficienti ad assicurare la corretta attività scolastica a tutti gli studenti residenti, così l’amministrazione ha pensato di acquistare altri dispositivi elettronici agli studenti di Imèr che dimostrino la necessità. La domanda va inoltrata alla segreteria del comune. Il costo totale imputato è di 1.854 euro e si è aggiudicata la fornitura la ditta Belder Interactive sas di Primiero.

Carnevale: le proposte originali delle Pro Loco. Il Carnevale 2021 si farà! La parola d’ordine? DIGITALE! Diverse sono le iniziative organizzate dalle Pro Loco: dalle gare di travestimento online, ai pranzi a domicilio. Lo scopo? Mantenere viva la comunità, portandole un po’di allegria.