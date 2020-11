Primiero, Autobus di linea esce di strada a Imèr: grande spavento per i passeggeri ma nessun ferito grave

È successo poco prima delle 12.30. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118

Imèr (Trento) – Attimi di paura sabato mattina poco prima delle 12.30 a Imèr nel Primiero.

Per cause in corso di accertamento, un autobus di linea della Trentino trasporti è finito fuori strada, forse a causa di un malore dell’autista che è riuscito però a fermare il mezzo in un parcheggio a bordo strada. Evitando così conseguenze ben più gravi per i passeggeri.

Immediato l’intervento sul posto dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, rilievi da parte dei carabinieri della zona.

Nessuna conseguenza fortunatamente per i passeggeri del bus, solo un grande spavento. Ferite non gravi anche per l’autista, trasferito in ambulanza all’ospedale di Feltre per accertamenti.

Notizia in aggiornamento