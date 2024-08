Imèr, auto urta pilastro che sostiene veranda di una casa: nessun ferito

Vigili del fuoco e polizia locale mobilitati in via Nazionale, in centro paese, davanti all’ufficio postale di Imèr, per un singolare incidente avvenuto domenica mattina

Imèr (Trento) – Un’auto mercedes in manovra, condotta da un turista, è finita contro il pilastro che sostiene una veranda esterna di un’abitazione – davanti all’ufficio postale – domenica mattina verso le 12.30, in pieno centro a Imèr. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, mentre i danni alla casa sono ingenti.

Sul posto la selettiva è scattata per i vigili del fuoco di Imèr che sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza la struttura, come documentano le immagini. Non è stato necessario l’intervento dei sanitari, perchè nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Spetterà ora ai tecnici e alla Polizia locale di Primiero, ricostruire le cause e i danni provocati dall’incidente.

Le immagini dell’incidente in paese