Imèr, Dopo 37 anni il Segretario Giovanni Nicolao saluta l’Amministrazione: “A Primiero serve più aggregazione. Per Sagron Mis auspico una naturale collocazione nel nuovo Comune”

Dopo 37 anni di professione, grandi cambiamenti ma anche molti amici conosciuti grazie agli Enti che ha guidato, Nicolao va in pensione. Nei giorni scorsi una festa con i colleghi e con gli ex sindaci che lo hanno ringraziato

Imèr (Trento) – Dopo 37 anni di carriera, Giovanni Nicolao, saluta i Comuni che ha guidato in questo lungo periodo di attività. Lo abbiamo incontrato venerdì 30 novembre, ultimo giorno per lui di lavoro, prima della meritata pensione.

Dal cartaceo al digitale

“Sono entrato nel vecchio Comune a Imèr (in centro paese), quando tutto era ancora cartaceo. Oggi – esco dalla nuova sede – dove tutto è cambiato.

Una vera e propria rivoluzione nel mondo dei Comuni – precisa Nicolao – basta premere un tasto per avere una situazione aggiornata in tempo reale. Mentre un tempo anche le ricerche richiedevano tempo negli archivi cartacei”.

Laurea in giurisprudenza a Padova nel luglio 1980 e servizio militare a Merano e a Trento come alpino (da sempre in prima linea nel Gruppo locale), Giovanni Nicolao, 63 anni di Imèr, iniziò la sua carriera in Comune nel dicembre 1981, proprio nella sua terra.

Gestioni e Fusioni di Comuni

Oltre che di Imèr, in questi ultimi anni è stato anche segretario generale della Gestione associata tra i comuni di Canal San Bovo, Mezzano e Sagron Mis. Non senza difficoltà, nel periodo in cui le Amministrazioni locali di Primiero Vanoi Mis, hanno aperto un acceso confronto sul futuro del territorio. Ma come legge questi importanti avvenimenti locali il Segretario Nicolao? Oltre che di, in questi ultimi anni è stato anche segretario generale della Gestione associata tra i comuni diNon senza difficoltà, nel periodo in cui le Amministrazioni locali di Primiero Vanoi Mis, hanno aperto un acceso confronto sul futuro del territorio. Ma come legge questi importanti avvenimenti locali il Segretario Nicolao?

“Ho sempre visto una naturale collocazione del Comune di Sagron Mis nel nuovo Comune di Primiero – spiega Nicolao – per quanto riguarda la valle, credo sia sempre presente nel momento del bisogno, ma oggi serve maggiore aggregazione”. Comune unico di Primiero “Credo che il Comune unico da Rolle a Pontet sia ormai un treno passato – continua Nicolao – arrivare però a rapporti consolidati tra Imèr e Mezzano, magari anche ad una possibile fusione, sarebbe un traguardo raggiungibile. Potrebbe essere uno step in vista di una futura unificazione dei comuni di Primiero”.

Ascolta l’intervista integrale al Segretario Nicolao (AUDIO)