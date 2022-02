“Ilario lascia un grande vuoto…”, il saluto del presidente degli Allevatori, Broch

L’ultimo abbraccio a Ilario Scalet, martedì 1 marzo alle 14.30 nella chiesa di Tonadico. Sui social, la tristezza degli amici

Primiero (Trento) – Sono ore di dolore a Tonadico del Primiero, per l’improvvisa scomparsa – a causa di un malore – di Ilario Scalet, molto noto in zona, in particolare tra gli allevatori del territorio.

E’ il presidente, Giacomo Broch ad esprimere la sua vicinanza alla famiglia, ricordando Ilario. “Lascia un grande vuoto, sempre presente e disponibile – evidenzia Broch – un brontolone simpatico e una presenza fissa alla desmontegada di Primiero.

Dobbiamo dire grazie Ilario per la passione per i cavalli che hai trasmesso ai figli..sarà strano non incontrare il tuo pick-up verde in giro per Tonadico.. grazie ancora e buon viaggio”