Il viaggio dei profughi diventa arte

Il 21 ottobre a Trento l’inaugurazione della mostra a Palazzo Lodron

Trento – Hanno attraversato il mare, il deserto, Paesi in guerra e adesso raccontano, attraverso l’arte, il proprio viaggio e le proprie emozioni come paura, speranza e gioia. Quattordici ragazzi richiedenti asilo accolti alla Residenza Fersina a Trento hanno incontrato cinque artisti trentini del collettivo “Bivacco d’arte” in un’iniziativa promossa dalla cooperativa sociale Kaleidoscopio nell’ambito del progetto di accoglienza profughi in Trentino coordinato dal Cinformi. Attraverso le opere realizzate, i richiedenti asilo hanno rappresentato la propria storia, accompagnati e stimolati dagli artisti trentini che parallelamente hanno raccontato il percorso con i migranti. Una produzione artistica racchiusa nell’esposizione intitolata “In Viaggio” che verrà inaugurata venerdì 21 ottobre 2016, alle ore 18, nel sito archeologico di Palazzo Lodron a Trento messo a disposizione da Volksbank.

La mostra, con la supervisione artistica di Angelo Demitri Morandini, intende dare voce alle storie e alla creatività dei profughi e narrare l’incontro con la loro terra d’arrivo, il Trentino. Sono così nate opere caratterizzate da una forma artistica semplice, “acerba” ma al contempo densa di significati.

Dopo l’inaugurazione, l’esposizione sarà accessibile nelle giornate del 25, 26 e 27 ottobre 2016 dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 14.30 alle 16.30.

I curatori sono disponibili ad organizzare aperture programmate della mostra per gruppi o scolaresche previo appuntamento da fissare contattando la cooperativa Kaleidoscopio al numero 0461816036.