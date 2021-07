Il Vescovo Lauro torna in valle dopo l’emergenza covid: domenica 11 luglio sarà a Sagron Mis e Zortea

Il Vescovo Lauro Tisi in visita alle comunità di Primiero Vanoi e Mis

Primiero/Vanoi/MIs (Trento) – Domenica 11 luglio 2021 l’Arcivescovo di Trento, Lauro Tisi sarà nuovamente nella Comunità di Primiero, dopo il rinvio della visita nei mesi scorsi, a causa della pandemia.

Il Vescovo Lauro, sarà accolto domenica mattina dagli abitanti di Sagron Mis e di seguito alle 11, celebrerà la Santa Messa nella chiesa di Sagron. Nel pomeriggio alle ore 16 il Vescovo Tisi si trasferirà invece nel Vanoi, con la celebrazione nella chiesa di Zortea.

Il saluto di don Nicola al Vanoi, a Imèr e Mezzano

“Carissimi fratelli e sorelle, vorrei raggiungervi con un abbraccio mentre sto compiendo il cammino di San Francesco insieme a 11 Pellegrini delle nostre parrocchie. Come ormai avrete appreso il vescovo mi ha nominato per un nuovo incarico pastorale: dall’autunno prossimo sarò parroco di Mori e Besagno e dell’Unità pastorale della Val di Gresta. Non è mai facile chiudere un tratto di strada per aprirne un altro: ci sono amicizie sentimenti, legami, relazioni, tratti di strada percorso insieme, vite che si sono intrecciate. Abbiamo costruito insieme un tratto di storia del Vanoi, di Imér e Mezzano… ” LEGGI

A Mezzano in processione con la Madonna

Torna la festa della madonna del Carmine a Mezzano con la storica processione per le vie del paese. Questo il programma delle celebrazioni religiose previste nei prossimi giorni.

Mercoledì 14 luglio

Ore 20.00: Adorazione Eucaristica e Vespri

Giovedì 15 luglio

Ore 20.00: Santa Messa

Venerdì 16 luglio

Ore 20.00: Adorazione Eucaristica e Vespri

Sabato 17 luglio

Ore 8.00: Santa Messa

Ore 8.30 – 10.00 e 16.00 – 18.00:

Confessioni individuali

Domenica 18 luglio

Ore 7.00 – 10.30: Sante Messe

Ore 17.00: processione per le vie del paese

con la statua della Madonna del Carmine