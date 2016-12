Il Vanoi si stringe alla grande famiglia di Rosa Micheli scomparsa a soli 34 anni: funerali a Trento mercoledì 28 dicembre (VIDEO)

L’annuncio della sua scomparsa, durante la santa messa di Natale nel Vanoi, è stato dato dal parroco don Nicola Belli. Rosa Micheli aveva 34 anni ed era il simbolo della cooperativa di sostegno ai disabili a Trento, in cui viveva da tempo. In tanti la ricordano per il suo sorriso che ti restava nel cuore

Trento - La Valle del Vanoi si stringe in queste ore alla famiglia Micheli, per la scomparsa di Rosa, a soli 34 anni, alla vigilia di Natale. L’ultimo addio alla giovane, si terrà mercoledì 28 dicembre alle 15 nella chiesa di Sant’Antonio a Trento, dove ha trascorso gran parte della sua vita. In molti la ricordano per il suo sorriso gentile, nonostante la disabilità con la quale conviveva dalla nascita.

Per questo sorrideva sempre, come racconta chi l’ha conosciuta bene. Rosa Micheli viveva al Villaggio Sos di Trento – ma era originaria della Valle del Vanoi – , dove tutti la ricordano oggi con grande affetto. In “sella” alla sua carrozzina, era diventato il simbolo di quella splendida comunità di volontari a Trento, che oggi la piangono per la sua prematura scomparsa.

Rosa Micheli aveva il suo lavoro, amava la musica, ballava, adorava la natura: di recente, il suo volto sorridente è stato ripreso anche dalle telecamere del TGR Rai, quando – grazie ai volontari della Sosat – aveva raggiunto il Trentino che lei amava di più, tra le montagne e il verde della natura. Quello che a lei piaceva di più e che le faceva battere il cuore. Ciao Rosa!

Guarda il servizio TGR con l’intervista a Rosa

Non fiori, ma sostegno alla Rete che Rosa ha vissuto con gioia