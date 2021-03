Il Vanoi si stringe alla famiglia di Riccardo Rattin, storico direttore della locale Cassa rurale e in prima linea nel volontariato

La comunità del Vanoi saluta Riccardo Rattin, l’ultimo abbraccio martedì 30 marzo alle 15 nella chiesa di Canal San Bovo

Canal San Bovo (Trento) – Mancherà a molti Riccardo Rattin, per tutti era “Riccardo della Cassa”. Per quella parola di conforto che sapeva darti nel momento del bisogno, per il suo sorriso ma soprattutto per l’impegno nel volontariato e nel mondo dell’associazionismo a Canal San Bovo.

Riccardo Rattin se ne è andato a poche ore dalla sua festa – che aveva già organizzato – per il suo compleanno. Proprio in queste ore, avrebbe compiuto 93 anni di età. Aveva già chiamato gli amici e come sempre aveva sempre una parola per tutti. Purtroppo però, la vita lo ha chiamato prima del previsto.

Riccardo Rattin, nel Vanoi era una persona con la quale confrontarsi e alla quale chiedere un consiglio fidato in ogni momento. Mancherà all’intera comunità per l’importante ruolo svolto nel mondo della cooperazione locale e nel volontariato. Nel 2014 era stato premiato con Giuseppe Rattin per il suo grande impegno a favore della locale famiglia cooperativa.

Ciao Riccardo, riposa in pace, la terra ti sia lieve!

L’ultimo abbraccio del Vanoi