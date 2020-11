Il Vanoi si stringe alla famiglia di don Luigi Roat: nei giorni scorsi a Caldonazzo l’ultimo saluto. Dieci sacerdoti scomparsi in poche settimane

Posted on

Dal prossimo settembre 5.500 ettari di terreni agricoli pubblici saranno messi in vendita e in locazione, con precedenza per gli under 40 NordEst – E’ quanto prevede il decreto “Terrevive” firmato dal Ministro delle Politiche agricole, Maurizio Martina. Il provvedimento, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, individua i terreni coinvolti che […]